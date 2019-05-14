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Возле могилы Мичурина вырублены старые деревья
Вчера, 12:05
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В Мичуринске продолжается благоустройство территории Коллекционного сада Мичуринского государственного аграрного университета, сообщает пресс-служба вуза.
Для жителей и гостей города Мичуринска были установлены информационные стенды, чтобы все желающие смогли ознакомиться с проектом нового Коллекционного сада. Согласно схеме, парк будет разбит на несколько функциональных зон. На его территории помимо зеленых насаждений (высокорослых деревьев и групп кустарников) будет также установлено уличное освещение, несколько видов скамеек и урн. Прогулочную и спортивную площадки будут разделять специальные ограждения.
На сегодняшний день начались работы по демонтажу старого чугунного ограждения по улице Интернациональная со стороны автобусной остановки, где запланирован дополнительный вход в парк. Основная достопримечательность – мемориальный комплекс с могилой Ивана Владимировича Мичурина сохранится в первозданном виде. С дальнейшими этапами преобразования участка жители наукограда будут своевременно ознакомлены на информационном портале Мичуринского ГАУ.
Мичуринский журналист Геннадий Климанов отмечает, что необходимость в благоустройстве парковой зоны назрела давно. Старые яблони, груши и сирень требуют замены на новые деревья. В соответствии с дизайн-проектом благоустройства Коллекционного сада на территории 2,4 гектара предусмотрено несколько функциональных зон. В выставочной произведут высадку ценных пород плодовых деревьев, прогулочная будет открыта для общегородского использования, в спортивной студенты учебного заведения получат возможность заниматься физической культурой, а в лекционной профессорско-преподавательский состав вуза сможет проводить занятия в летнее время года.
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