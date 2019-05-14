У тамбовского предпринимателя похитили 97 тонн зерна Комментариев: 0 Жители Республики Дагестан подозреваются в хищении почти 97 тонн зерна у предпринимателя из Сосновского района Тамбовской области. Заместителем прокурора Сосновского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению двух жителей республики Дагестан в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).



По версии следствия один из обвиняемых, увидев в сети Интернет объявление о привлечении водителей грузовых автомобилей с прицепами к перевозке зерна из хозяйства Сосновского района Тамбовской области в г.Керчь республики Крым, предложил второму обвиняемому, совершить хищение зерна.



С этой целью они подрядились перевозить зерно, однако к месту назначения его не доставили, реализовав на территории Тарумовского района республики Дагестан. В результате мошеннических действий обвиняемые похитили почти 97 тонн зерна ячменя, причинив хозяйству Сосновского района крупный материальный ущерб на сумму свыше 1 млн. рублей. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сосновский районный суд. Жители Республики Дагестан подозреваются в хищении почти 97 тонн зерна у предпринимателя из Сосновского района Тамбовской области. Заместителем прокурора Сосновского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению двух жителей республики Дагестан в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).По версии следствия один из обвиняемых, увидев в сети Интернет объявление о привлечении водителей грузовых автомобилей с прицепами к перевозке зерна из хозяйства Сосновского района Тамбовской области в г.Керчь республики Крым, предложил второму обвиняемому, совершить хищение зерна.С этой целью они подрядились перевозить зерно, однако к месту назначения его не доставили, реализовав на территории Тарумовского района республики Дагестан. В результате мошеннических действий обвиняемые похитили почти 97 тонн зерна ячменя, причинив хозяйству Сосновского района крупный материальный ущерб на сумму свыше 1 млн. рублей. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сосновский районный суд.



