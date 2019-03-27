Хирурги в Уварово на вес золота Комментариев: 0



Как сообщает горадминистрация, молодой специалист Фёдор Кочетков прибыл на работу в Уваровскую ЦРБ в конце 2018 года. Как отмечает хирург, выбор в пользу города Уварово был сделан по ряду причин. Среди них – высокий уровень больницы и хирургического отделения, а также решающим аргументом стало предоставление от города жилья. Новый житель Уварово рассказал главе города о том, что быстро обустроился на новом месте и влился в коллектив больницы.



Во многих населённых пунктах ощущается нехватка медицинских кадров. Уварово не исключение. В Уварово нашли способ решать проблему путём выделения приезжающим специалистам жилья.



Ещё две квартиры уже готовы для предоставления приезжающим в город специалистам. Не только медикам, но также педагогам, специалистам в спортивной и культурной сферах. На данный момент ремонтные работы в них полностью окончены, жилье с новыми окнами, дверьми, обоями, сантехникой готово для переезда. Квартиры из муниципального фонда с нетерпением ждут молодых специалистов. В Уварово предоставили жильё врачу-хирургу, который прибыл на работу в больницу. Глава Уварово Владислав Денисов вместе с главным врачом ЦРБ Сергеем Нелюбовым лично посмотрели, как устроился молодой специалист на новом месте. Также Владислав Денисов осмотрел готовность ещё ряда муниципальных квартир к заселению новыми специалистами - будущими жителями города.Как сообщает горадминистрация, молодой специалист Фёдор Кочетков прибыл на работу в Уваровскую ЦРБ в конце 2018 года. Как отмечает хирург, выбор в пользу города Уварово был сделан по ряду причин. Среди них – высокий уровень больницы и хирургического отделения, а также решающим аргументом стало предоставление от города жилья. Новый житель Уварово рассказал главе города о том, что быстро обустроился на новом месте и влился в коллектив больницы.Во многих населённых пунктах ощущается нехватка медицинских кадров. Уварово не исключение. В Уварово нашли способ решать проблему путём выделения приезжающим специалистам жилья.Ещё две квартиры уже готовы для предоставления приезжающим в город специалистам. Не только медикам, но также педагогам, специалистам в спортивной и культурной сферах. На данный момент ремонтные работы в них полностью окончены, жилье с новыми окнами, дверьми, обоями, сантехникой готово для переезда. Квартиры из муниципального фонда с нетерпением ждут молодых специалистов.



