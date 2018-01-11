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Продолжаются разбирательства по признанию недействительным отбора регионального оператора по обращению с отходами
Сегодня, 09:09
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Продолжаются судебные разбирательства по признанию недействительным отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовской области. Напомним, что прокуратура Тамбовской области обратилась в Арбитражный суд с иском к Управлению ТЭК и ЖКХ области и АО «ТСК» о признании итогов конкурса недействительными. ТСК стала единственной компанией, которую допустили к участию в конкурсе, и она стала победителем.
По мнению прокуратуры, установление в конкурсной документации минимального значения стоимостного критерия конкурсного отбора, с учетом представления АО «ТСК» конкурсного предложения, фактически приводит к установлению завышенного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для всех потребителей.
ООО «КомЭк» представил в материалы дела расчет минимально и максимально приведенной стоимости услуг регионального оператора и считает исковые требования подлежащими удовлетворению. Следующее судебное заседание назначено на конце января.
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