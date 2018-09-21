Внимание! На область надвигается шквалистый ветер и похолодание 0 МЧС России по Тамбовской области сообщает, что в ближайшие часы ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/сек.

В Тамбове пройдут Богдановские чтения 0 30 сентября в кинозале на ул. С. Разина в городе Тамбове пройдут традиционные Богдановские чтения.

О крименогенной обстановке на территории региона 0 По данным управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области в январе-августе 2018 г. на территории региона зарегистрировано 8168 преступлений, что на 3,9% больше января-августа 2017 г.

В Тамбовской области растет заболеваемость ВИЧ инфекцией 0 В отчетном месяце эпидемиологическая обстановка в Тамбовской области оставалась стабильной, при этом отмечается рост ВИЧ-инфекция – на 9 случаев (с 12 до 21 случая), с показателем заболеваемости 2,02 на 100 тысяч населения против 1,14 за аналогичный период 2017 года.

Сельские будни: школу закрыли, ФАП перевели в полуразрушенное здание 0 За последние годы в Тамбовской области сокращено школ с 866 до 105 (плюс 355 филиалов). Закрыто в регионе: 97 больниц, 123 поликлиники, 135 ФАПов, 4 санатория.

В Тамбове прошла очередная акция против повышения пенсионного возраста 0 В субботу, 22 сентября, в городе Тамбове по адресу ул. 3-я Линия, д. 18, прошла акция протеста, организованная депутатским корпусом КПРФ.

В Тамбовском районе произошло ЧП – в многоэтажке обвалились балконы 0 В селе Красносвободное Тамбовского района по улице Центральная, 3 произошло обрушение балконов пяти квартир.

Сотрудники ГИБДД вышли в массовый рейд 0 В Тамбове и области с 21 сентября начались массовые проверки на состояние опьянения водителей.

Легкая промышленность Тамбовской области сдает позиции 0 По информации Тамбовстат по сравнению с прошлым годом отмечается снижение объемов производства в легкой промышленности и в перерабатывающей сфере.

В пожарах погибло 28 человек 0 На территории Тамбовской области по данным Главного управления МЧС России с начала года зарегистрировано 539 пожаров.

В Тамбовской области тариф за вывоз мусора вырастит на 50 % 0 С 1 января 2019 года на территории Тамбовской области начинает действовать новая схема вывоза мусора, услугу населению будет предоставлять специализированный региональный оператор.

Хорошая погода обеспечила условия для уборочной в Тамбовской области 0 Урожай тамбовского зерна сегодня превысил отметку в 3 миллиона тонн. Зерновые культуры убраны с 92 процентов полей. Средняя урожайность - 32 центнера с гектара. Специалисты полагают, что валовой сбор зерна в этом году составит около 3,7 миллиона тонн.

Одежду для Росгвардии шьют в Тамбовской области 0 Компания «Фарадей» получила право на исполнение крупного заказа для нужд Росгвардии, в связи с чем предприятию в Рассказово требуется более 200 сотрудников. Идет набор специалистов по производству обуви и швей.

В августе ВИЧ-инфекция бушевала в Ржаксинском районе 0 В августе количество ВИЧ-инфицированных в Тамбовской области выросло на 9 случаев (с 12 до 21 случая). Показатель заболеваемости составляет 2,02 случая на 100 тысяч населения против 1,14 за аналогичный период 2017 года.

Мичуринск приглашает на «День садовода» 0 Всероссийская выставка «День садовода-2018»: гостеприимный Мичуринск в 13-й раз поприветствует гостей из разных регионов России. Ежегодно мичуринская выставка собирает сотни ученых, производственников, хозяйственников, садоводов-любителей.

10 соток пригородного леса планируют продать за 200 тыс. рублей 0 На заседание комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Тамбовской городской Думы члены комитета поддержали проект решения об условиях приватизации нежилого здания и земельного участка под ним, расположенных по адресу: город Тамбов, улица им. маршала Малиновского,

За первое полугодие объявлено закупок на сумму в 8 миллиардов рублей 0 В драматическом театре прошел второй форум «За эффективные, честные и прозрачные закупки», основная цель мероприятия обмен передовым опытом и подведение итогов конкурса на лучшего работника сферы закупок.

«Славянку» – подразделения Минобороны лишат лицензии 0 Лицензионная комиссия Тамбовской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами планирует через суд аннулировать лицензии 7 управляющих компаний, которые ведут деятельность или зарегистрированы на территории региона.

Жители области травятся жареными вешенками и свинухами 0 Учреждения здравоохранения зафиксировали 10 фактов отравления на территории Тамбовской области грибами.

В Ржаксинском районе смертность в три раза превышает рождаемость 0 Ужасающие данные по соотношению рождаемости и смертности публикует отдел ЗАГС Ржаксинского района. В 2017 году было зарегистрировано 286 смертей и всего 86 рождений. Таким образом, смертность в три раза превышает рождаемость. И эта тенденция сохраняется в Ржаксинском районе уже десятки лет.