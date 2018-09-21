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» » О крименогенной обстановке на территории региона

О крименогенной обстановке на территории региона

Сегодня, 07:06
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По данным управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области в январе-августе 2018 г. на территории региона зарегистрировано 8168 преступлений, что на 3,9% больше января-августа 2017 г. Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тысяч человек населения в январе-августе 2018 г. составило 790 против 755 преступлений в январе-августе 2017 г. (рост на 4,6%).

В январе-августе 2018 г. число выявленных лиц, совершивших преступления в составе организованной группы либо преступного сообщества (преступной организации), составило 39 человек.
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