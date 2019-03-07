|
Жителям сельской глубинки покажут работы Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, Боттичелли
Сегодня, 08:02
Комментариев: 0
Версия для печати
На территории Тамбовской области будут организованы мобильные группы передвижной выставки копий работ выдающихся художников – Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, Боттичелли, Айвазовского и других именитых авторов.
Проектом предусматривается создание Центра волонтерского экскурсионного движения из пенсионеров Тамбовской области. Акция проводится при поддержке регионального отделения «Союза пенсионеров России».
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.