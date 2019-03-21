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Сокращаются объемы промышленного производства
Сегодня, 08:09
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В январе-феврале 2019 г. индекс промышленного производства по всем производителям Тамбовской области относительно января-февраля 2018 г. составил 97,8%, - сообщает Тамбовстат. Динамику промышленного производства области в значительной степени определяет деятельность обрабатывающих производств.
Производство продукции снизилось здесь к уровню января-февраля 2018 г. на 0,8%. В 9 из 21 видов обрабатывающих производств в январе-феврале 2019 г. отмечено снижение физического объема производства продукции по сравнению с январем-февралем 2018 г., из них: в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 52,0%, в производстве мебели –на 30,2%, в производстве химических веществ и химических продуктов – на 24,8%, в производстве кожи и изделий из кожи – на 23,8%.
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