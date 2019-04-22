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Опекуна будут судить за избиение 8-летней девочки
Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который является опекуном двух родных сестер 7 и 8 лет. Как сообщает следственный комитет, в феврале текущего года мужчина несколько раз ударил 8-летнюю девочку. После избиения приемной дочери он отправил ее на улицу в минусовую температуру.
После того как учителя увидели множественные синяки на девочке они заявили в органы опеки и попечительства. У нерадивого родителя детей изъяли на следующий день. Мужчину обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.
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