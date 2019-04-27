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В Тамбове на улице Кавалерийской загорелся склад
Сегодня, 07:57
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Вчера в 14.35 поступило сообщение о пожаре на улице Кавалерийская в городе Тамбове. В результате пожара выгорел склад на площади 300 кв. м. Почти час сотрудники МЧС ликвидировали пожар, в мероприятиях были задействованы два отделения ПЧ-1, одно отделение ПЧ-2 , дознаватель отдела надзорной деятельности города Тамбова.
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