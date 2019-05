The Insider: «Как лидер тамбовских управлял российским авиастроением» Комментариев: 0



Появляются новые подробности, связанные с проектом Sukhoi Superjet, который принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации. Издание утверждает, что корпорация связана с тамбовско-малышевской организованной преступной группой. Ее лидер Геннадий Петров, как выясняется из материалов следствия испанских силовиков, был одним из фактических руководителей авиастроительной корпорации.На сайте журналистских расследований The Insider опубликована статья: «ОАК для ОПГ. Как лидер тамбовских управлял российским авиастроением» . «Superjet Sukhoi, оказавшийся после катастрофы в Шереметьево предметом дискуссий, принадлежит «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), которая часто оказывается в центре скандалов (можно вспомнить, например, открытое письмо летчиков, возмущенных коррупцией и неэффективным управлением при строительстве Superjet, или скандал с назначением и скорым увольнением из ОАК сына Рогозина). Но самый интересный сюжет — это связь ОАК с Тамбовско-Малышевской ОПГ, лидер которой, Геннадий Петров, как выясняется из прослушек, представляемых в этом тексте, являлся одним из фактических руководителей компании», - говорится в материале.Главными контактами Петрова в правительстве России и спецслужбах были на тот момент министр обороны Анатолий Сердюков.