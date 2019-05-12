Глава Тамбовского района владеет квартирой в Чехии 0 Опубликованы сведения о доходах работников администрации Тамбовского района Тамбовской области.

В Тамбовской области построят крупнейшую в России теплицу 0 После завершения строительства тепличного комплекса в Мичуринском районе он станет крупнейшим в России тепличным комплексом по выращиванию овощей закрытого грунта.

Тамбов заподозрили в приписках "Бессмертного полка" 0 На официальном сайте движения "Бессмертный полк" появилась новость, в которой ставится под сомнение реальная численность участников акции 9 мая 2019 года Тамбове.

ФК «Тамбов» оставит нас без штанов? 0 ФК «Тамбов» вышел в премьер-лигу. Это достижение уже вписано золотыми буквами в спортивную историю Тамбовщины. Талантливые футболисты, мудрые тренеры, дальновидные «отцы губернии» и преданные болельщики сотворили чудо.

В Тамбове пройдет финал конкурса «Зарничка» 0 В Тамбове на базе лицея № 28 завтра пройдет финал региональной детской военно-спортивной игры «Зарничка».

На территории комплекса по переработке отходов обнаружили портфель с ртутью 0 На Тамбовский мусороперерабатывающий комплекс «КомЭк» вместе с коммунальными отходами привезли портфель с ртутью.

Московский театр «Сфера» представил «Кабалу святош» 0 Вчера на сцене Тамбовского драматического театра со спектаклем «Кабала святош» выступили актеры Московского драматического театра «Сфера».

В Тамбове легковушка протаранила жилой дом 0 На улице Карла Маркса в городе Тамбове произошла серьезная авария - водитель иномарки «ЗАЗ Шанс» потерял управление и на большой скорости врезался в двухэтажное здание.

ФК «Тамбов» вышел в Российскую Премьер-Лигу 0 Впервые в истории тамбовского футбола наша команда – ФК «Тамбов» получила право прямого выхода в Российскую Премьер-Лигу. За два тура до конца Олимп-Первенства России, имея игру в запасе, футбольный клуб «Тамбов» оформил выход в РПЛ.

В Тамбове открылся XIII театральный фестиваль имени Н.Х.Рыбакова 0 Вчера в Тамбове открылся XIII театральный фестиваль имени Н.Х.Рыбакова. На сцене Тамбовского драмтеатра выступил почетный гость форума Государственный академический театр имени Е.Вахтангова со спектаклем «Крик лангусты».

В Тамбове пройдет фестиваль славянской культуры 0 26 мая в Городском парке культуры и отдыха города Тамбова пройдет фестиваль Славянской Культуры «Культ-Ура! Здоровая Русь!».

В рамках комфортной городской среды реконструируют площадь Льва Толстого 0 В 2019 году, в том числе в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» будет направлено 46 млн. рублей на реконструкцию площади Льва Толстого в городе Тамбове.

В Котовске мальчик погиб в насыпи с песком 0 Возбуждено уголовное дело по факту гибели в Котовске девятилетнего мальчика в насыпи с песком.

В Тамбове прошли праздничные мероприятия посвященные Дню Победы 0 Сегодня в городе Тамбове и других муниципальных образованиях области прошли торжественные мероприятия посвященные дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В Токаревском районе до смерти избили мужчину 0 В Токаревском районе погиб 23-летний житель города Рассказово. Подозреваемые в избиении мужчины задержаны. В совершении данного преступления подозревают троих жителей Токаревского района в возрасте 21-22 лет и 21-летнего жителя Липецкой области.

Объект культурного наследия стал притоном для маргиналов 0 В городе Тамбове складывается сложная ситуация с объектами культурного наследия, многие из которых находятся на гране физического разрушения. В частности разваливается историческое здание – «жилой дом XIX века» по ул. Базарная/Куйбышева, 136/76.

Семья из пяти человек отравилась угарным газом в городе Уварово 0 В одном из частных домов на улице Мичурина в городе Уварово произошло чрезвычайное происшествие - семья из пяти человек отравилась угарным газом.

Александр Никитин потерял 15 пунктов в рейтинге глав субъектов РФ 0 Специалисты Агентства политических и экономических коммуникаций подготовили рейтинг влияния глав субъектов РФ в апреле 2019 года.

Мы все против того, чтобы наш старый, деревянный детский городок сносили 0 Итоги рейтингово голосования в 2019 году по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды в городе Тамбове» вновь вызывают протест у местных жителей.