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Глава Тамбовского района владеет квартирой в Чехии
Вчера, 17:03
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Опубликованы сведения о доходах работников администрации Тамбовского района Тамбовской области. Так глава муниципального образования Алексей Бородин заработал в прошлом году около 8 млн. рублей. В собственности у главы Тамбовского района несколько жилых домов, девять земельных участков разной площади, жилые дома, здание колбасного цеха общей долей ½. В том числе квартира в Чешской республике площадью – 71,5 кв. метров.
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