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В Новоархангельском сельсовете деньги за похороны безродных идут частной конторе
Вчера, 14:39
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Прокуратура Тамбовской области обратилась в арбитражный суд Тамбовской области к администрации Новоархангельского сельсовета Первомайского района и ООО «Мемориальная компания Тамбовской области» о признании недействительным договора на оказание услуг по погребению безродных, невостребованных и неопознанных умерших, - сообщает «ПРАВО68».
Вместо создания специализированной службы по вопросам похоронного дела Новоархангельский сельсовет заключил договор на оказание услуг с частной компанией - ООО «Мемориальная компания Тамбовской области». При этом органы местного самоуправления не наделены Правом присвоения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела частным конторам или индивидуальным предпринимателям.
По мнению прокуратуры Тамбовской области, заключение спорного договора на оказание услуг по погребению безродных, невостребованных и неопознанных умерших, нарушает права сельского поселения, поскольку средства бюджета, из которых специализированной службе возмещаются расходы на оказание перечня услуг по погребению, поступают коммерческой организации, а не муниципальному учреждению.
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