Ветеран боевых действий в Сирии добивается улучшения жилищных условий 0 К главе администрации области обратился ветеран боевых действий, который проходил службу в Сирии по вопросу улучшения жилищных условий.

«Люди в Тамбове выживают» 0 Новость о том, что Тамбовская область в числе лидеров по уровню доходов населения, вызвала бурную дискуссию.

В Тамбове сдан долгострой по ул. Интернациональная, 69а корп. 2 0 Введен в эксплуатацию дом 69а корпус 2 по улице Интернациональная в Тамбове, который должны были построить еще несколько лет назад.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника жилнадзора будет передано в суд 0 Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления государственного жилищного надзора Тамбовской области, которого обвиняют в получение взятки через посредника.

При ремонте автодороги в Тамбовской области похитили 9 млн рублей 0 Вступило в законную силу решение суда в отношении главного инженера АО «ЕВРОДОРСТРОЙ» Леденева, которого признали виновным в мошенничестве при ремонте автодороги М-6. Согласно судебному решению с «ЕВРОДОРСТРОЙ» был заключен контракт по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги

ФК «Тамбов» будет играть домашние матчи в Саранске 0 Стартовала продажа билетов на игру 3 тура РПЛ между ФК «Тамбов» и «Спартак».

Экстремизм или политическая борьба – дебаты на фоне заявления коммунистов 0 После вчерашнего заявления Тамбовского регионального отделения КПРФ разгорелись нешуточные дебаты, одни эксперты обвиняют коммунистов в экстремизме, другие отмечают, что, несмотря на резкое заявление оно в рамках парадигмы политической борьбы.

Тамбовские власти радушно встретили родственников коллаборационистов 0 В город Тамбов в очередной раз прибыла французская делегация Генерального Совета Департамента Мозель.

В Тамбове столкнулось два пассажирских автобуса 0 Вчера днем в Тамбове на перекрестке улиц Базарная и Студенецкая Набережная в районе ТРЦ «Акварель» произошло ДТП - столкнулось два пассажирских автобуса, которые двигались по одному направлению, но не захотели уступать друг другу дорогу.

Военно-патриотический фестиваль «Воин России» ждет тебя 0 20 июня на базе авиаклуба ДОСААФ в районе села Горелое пройдет военно-патриотический фестиваль «Воин России».

Региональные власти отказались обнародовать свои договоренности с РПЦ 0 Администрация Тамбовской области на официальный запрос средства массовой информации «ПРАВО68» ознакомится с протоколами заседаний рабочей группы по обсуждению планов совместных действий региональных властей и Тамбовской митрополии РПЦ ответила отказом.

Родители бьют тревогу, что детям во время не делают прививки 0 Участились сообщения жителей области в адрес органов государственной власти, что в учреждениях здравоохранения существует проблема с вакцинацией детей, в том числе от кори.

В Тамбове прошел рейд по бахчевым развалам 0 На днях в Тамбове сотрудники администрации города при привлечении специалистов других служб провели рейд по бахчевым развалам.

Женщина почти каждый день стреляет из пистолета со своего балкона 0 Жители города Тамбова, проживающие в доме №4 по улице Запрудная, бьют тревогу – почти каждый день из пистолета с балкона стреляет местная жительница. Как правило, под обстрел попадают электрощиты и машины.

Тамбовская митрополия хочет сделать день поминовения усопших праздничным днём 0 Тамбовская митрополия РПЦ обратилась в Тамбовскую областную Думу с инициативой сделать день поминовения усопших – Радоницу – выходным праздничным днём на территории нашего региона.

В Новоархангельском сельсовете деньги за похороны безродных идут частной конторе 0 Прокуратура Тамбовской области обратилась в арбитражный суд Тамбовской области к администрации Новоархангельского сельсовета Первомайского района и ООО «Мемориальная компания Тамбовской области» о признании недействительным договора на оказание услуг по погребению безродных, невостребованных и

Появился мерч рок-фестиваля Чернозем-2019 0 В Тамбове в магазине Пилот на Интернациональной, 30а началась продажа атрибутики рок-фестиваля "Чернозем". Уже сейчас можно приобрести атрибутику 2019 года. Есть четыре вида футболок, два вида бандан, магниты, кружки и наклейки.

В Тамбовском районе прошел фестиваль крафтового сыра 0 На прошедших выходных в Тамбовском районе прошел фестиваль ремесленного сыра, где собрались мастера из Уварово, Мичуринска, Рассказовского, Бондарского районов и других муниципальных образований.

В регионе 7 человек отравились грибами, один из них скончался 0 В Тамбовской области за последнее время 7 человек отравились грибами, один из них скончался.

На рок-фестивале Чернозем разыграют 300 литров топлива 0 На рок-фестивале Чернозем разыграют 300 литров топлива ЛУКОЙЛ. Вы сможете не только насладиться любимой музыкой и душевной атмосферой фестиваля, но и сэкономите деньги на заправку своего автомобиля!