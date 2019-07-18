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В Тамбове сдан долгострой по ул. Интернациональная, 69а корп. 2
Сегодня, 08:00
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Введен в эксплуатацию дом 69а корпус 2 по улице Интернациональная в Тамбове, который должны были построить еще несколько лет назад. Строительство жилого дома началось в июне 2012 года, а в ноябре 2016-го было остановлено.
Администрация области к достройке проблемного объекта привлекло ООО «Газсантехэлектромонтаж». За счет средств подрядчика и денег государственной программы при участии ООО «АИЖК Строй» удалось достроить дом.
«Для каждого ответственного застройщика мы готовы создать преференции, оказать максимальную поддержку тем, кто решится достраивать проблемные объекты. Хотелось бы, чтобы таких ответственных застройщиков в регионе было больше», - заявил на торжественной части вручения ключей от квартир глава администрации области Александр Никитин.
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