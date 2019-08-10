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Александр Никитин посетил выступление рок-группы «КняZz»
Сегодня, 07:55
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Вчера в завершающий день рок-фестиваля «Чернозем» глава администрации Тамбовской области посетил самое душевное событие года. Вначале он принял участие в пресс-конференции, а потом пошел на выступление российской рок-группы из Санкт-Петербурга «КняZz».
«Если говорить откровенно, на площадке фестиваля я нахожусь в первую очередь как рядовой житель области, а не как ее руководитель. И первое, что ощущалось и чувствуется сейчас, - это забота о зрителях», - заявил на встрече с журналистами Александр Никитин.
В этом году в Тамбове параллельно состоялся фестиваль «Песни над Ценой» - обе музыкальные площадки объединили около 45 тысяч жителей и гостей области.
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