|
На автодороге «Тамбов-Шацк» найдены тела погибших молодых людей
Сегодня, 08:44
Комментариев: 0
Версия для печати
Появляются подробности гибели двух молодых людей, тела которых обнаружили в лесополосе в районе 38 километра автодороги «Тамбов-Шацк». В настоящее время известно, что молодые люди познакомились в одном из кафе города Котовска. Сергей Орешкин и Кристина Сайкина уехали из города на автомобиле молодого человека, больше их никто не видел. В дальнейшем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления – убийство двух или более лиц.
«По предварительным данным, молодые люди попали в дорожно-транспортное происшествие», - сообщили в СУ СК РФ по Тамбовской области.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.