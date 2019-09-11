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За безопасностью на улицах Мичуринска будет отвечать и искусственный интеллект
Сегодня, 08:40
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Администрация города Мичуринска и компания «МегаФон» объявили о запуске системы «ВидеоАналитика». В рамках проекта к системе контроля будут подключены камеры видеонаблюдения, система позволит осуществлять контроль за безопасностью на улицах с помощью машинного зрения и искусственного интеллекта.
Система работает в режиме реального времени, анализирует ситуацию и оперативно реагирует на нештатные ситуации. Искусственный интеллект позволит автоматически распознавать лица, номера автомобилей и многое другое.
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