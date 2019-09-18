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Марина Подгорнова: «Машины у них куда-то просто пропадают»
Сегодня, 08:22
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На заседании комитета по городскому хозяйству Тамбовской городской Думы были рассмотрены итоги контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Автобаза администрации города Тамбова».
По мнению первого заместителя председателя гордумы Марины Подгорновой обновление парка автомобильной техники должно быть, не только заместителям, но и структурным подразделениям администрации города.
«Я обращаюсь к вам с просьбой выйти с инициативой к главе города, чтобы она дала поручение первому заместителю своему, мужчине, который уже какое-то время работал чётко, грамотно, мощно, увидел это всё. Она как женщина, я ей буду помогать, Виктор Вячеславович, мы все. Помогите, пожалуйста, этой своей проверкой, чтобы всё-таки нормализовали там работу. Это не значит обязательно купить машины. Разобраться. Машины у них куда-то просто пропадают», - приводит слова Марины Подгорновой lifetambov.ru.
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