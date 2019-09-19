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Пока в жилые дома города Тамбова отопление не придет
Сегодня, 07:19
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В городе Тамбове начали подавать теплоноситель в социальные объекты: школы, детские сады, медицинские учреждения. Обеспечить подачу теплоносителя рекомендовано с 20 сентября по заявка потребителей.
В тоже время в жилые многоквартирные дома в массовом порядке пока теплоноситель не подают, как правило, это начинают делать в первых числах октября. Все зависит от изменения среднесуточной температуры за окном: она не должна превышать отметку +8 градусов на протяжении пяти дней подряд.
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