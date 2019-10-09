Строительство проблемного дома по ул. Чичерина снова приостановили Комментариев: 0



Управление государственного строительного надзора области отвечает, что денежные средства из федерального бюджета на достройку многоквартирного жилого дома по ул.Чичерина/Северо-Западной, 7/1, корп.1 не выделялись. Строительство объекта осуществляется с участием ООО «АИЖК Строй» на средства, предусмотренные государственной программой области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области», и за счет реализации свободных помещений. На достройку объекта израсходовано около 50 млн.руб. Дальнейшие работы по его достройке будут продолжены по мере реализации свободных в объекте помещений и покупательского спроса.



Фото - lifetambov.ru Приостановлена достройка проблемного многоквартирного дома №7 по Чичерина города Тамбова. Обманутые дольщики встревожены этим фактом и обратились к главе администрации Тамбовской области Александру Никитину.Управление государственного строительного надзора области отвечает, что денежные средства из федерального бюджета на достройку многоквартирного жилого дома по ул.Чичерина/Северо-Западной, 7/1, корп.1 не выделялись. Строительство объекта осуществляется с участием ООО «АИЖК Строй» на средства, предусмотренные государственной программой области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области», и за счет реализации свободных помещений. На достройку объекта израсходовано около 50 млн.руб. Дальнейшие работы по его достройке будут продолжены по мере реализации свободных в объекте помещений и покупательского спроса.Фото - lifetambov.ru



