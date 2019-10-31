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Более чем в два раза увеличилась заболеваемость корью в Тамбовской области
Сегодня, 07:21
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В сентябре 2019 г. зарегистрировано 5 случаев заболевания корью (в сентябре 2018 г. случаев заболевания корью не было). В целом с начала года количество заболевших увеличилось в 2,1 раза с показателем 5,22 на 100 тыс. населения против 2,40 за аналогичный период прошлого года. Превышение среднеобластного значения по заболеваемостью корью наблюдается в Первомайском районе — 62,55 на 100 тыс. населения, Никифоровский район – 60,02, Староюрьевский район — 42,35, Мичуринск — 16,37. В Мичуринске корь имела очаговую форму.
Заболевание корь является одним из самых заразных инфекционных заболеваний. В части случаев осложнения от этого заболевания могут быть тяжелыми и даже опасными для жизни.
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