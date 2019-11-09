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» » В центре Тамбова обрушился канализационный коллектор

В центре Тамбова обрушился канализационный коллектор

Сегодня, 08:53
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В центре Тамбова обрушился канализационный коллектор На улице Коммунальная в районе дома № 13 в городе Тамбове обрушился канализационный коллектор диаметром 300 мм. Совместно с АО «ТКС» организованы работы по устранению аварии.

По информации администрации города вытекание канализационных вод и угроза подтопления близстоящих домов исключена, организована работа двух перекачек. После завершения работ яму закопают и восстановят благоустройство на «Тамбовском Арбате».
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