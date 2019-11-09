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В Тамбове выступила «Лампочка»
Сегодня, 09:07
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В арт-кафе ДК с девчачьим регги-панком выступила певица «Лампочка» — Юлия Черняева. Любителям рок музыки «Лампочка» запомнилась выступлением на акустической сцене «Чернозёма». Девушка выступает не с обычной гитарой, а с гитарлелой, которая позволяет провозить его в салоне.
Как сольная исполнительница Юлия Черняева появилась осенью 2013 года.
Доброе утро! Последний день лета,
А мне бы остаться в твоих портретах,
В старых, затертых, сбитых надеждах -
Я твоя память, сотри меня нежно.
Фото - Юлия Новикова
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