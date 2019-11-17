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В Знаменском районе произошло ДТП: пострадало семь человек
Вчера, 08:03
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Вчера на трассе Тамбов – Сампур на территории Знаменского района произошло дорожно-транспортное пришествие. В результате нарушения правил дорожного движения микроавтобус «ГАЗЕЛЬ» съехал в кювет, в последующем транспортное средство опрокинулось.
По предварительной информации семь пострадавших в результате ДТП были госпитализированы в городскую больницу в городе Тамбове.
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