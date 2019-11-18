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Три человека отравились угарным газом
Сегодня, 09:19
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В городе Моршанске в частном жилом доме на ул. Карла Маркса были обнаружены тела трех человек. По предварительной информации правоохранительных органов причиной смерти стало отравление угарным газом. Жилой дом отапливался с помощью печи со встроенной в нее газовой горелки.
Следов насильственной смерти на теле потерпевших не обнаружено. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Смертельная доза угарного газа для человека составляет 1000–2000 ppm (0,1–0,2 %) при вдыхании газа в течение 30 минут. При высоких концентрациях окиси углерода в вдыхаемом воздухе смерть может произойти во время ингаляции в течение 1–2 минут
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