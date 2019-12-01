Регистрация Войти
Вход на сайт
На чужие ноги лосины не натягивай.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Вместо детского утренника директор ДК накрыл стол для чиновников

Очередные обыски прошли в кабинетах высокопоставленных чиновников

В Тамбове установлена причина неприятного запаха – очистные сооружения «ТКС»

В Тамбове после реконструкции открыли площадь Льва Толстого

Социсследования в Тамбовской области проводит предприниматель, занимающийся стиркой

«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 17-го тура

В Тамбове выявлено очередное повреждение на водоводе

В Тамбовской области вновь сложилось миграционное уменьшение населения

Световые опоры посреди тротуара – пешеходам не помеха?

Капитальный ремонт МКД завершен на 90%

Поручение представителя Президента по реконструкции площади Льва Толстого – не выполнено

Тамбовская область приняла более двух тысяч соотечественников

» » В Тамбове будет работать 80 елочных базаров

В Тамбове будет работать 80 елочных базаров

Сегодня, 09:58
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове будет работать 80 елочных базаров В городе Тамбове будет организовано более 80 ёлочных базаров в разных частях областного центра. В частности елки можно будет купить по ул. Советская 143, 161, ул. Куйбышева, 13, на пересечении Рассказовского шоссе и ул. Степана Разина, ул. Чичканова, 129, ул. Володарского, 8, 39, ул. Клубной, 1, 15, и многим другим адресам.

Специалисты напоминают продавцам, что организовывать места продаж нужно в соответствии с требованиями законодательства. Кроме того, запрещено незаконно срубать зеленых красавиц в лесах.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Время выбирать елку

В Тамбове определили места елочных базаров

В Тамбове определены места, где можно купить елку на Новый год 2012

Время выбирать елку

Перекрытие движения в Тамбове 9 мая

Перекрытие движения на 9 мая

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Вместо кольца на пересечении улиц Агапкина и Мичуринской - светофор

Сегодня, 10:11
0
На пересечении улиц Агапкина и Мичуринской в городе Тамбове, где ранее было кольцо установлены светофоры.

В Тамбове будет работать 80 елочных базаров

Сегодня, 09:58
0
В городе Тамбове будет организовано более 80 ёлочных базаров в разных частях областного центра.

Из бюджетного учреждения уволили женщину из-за ее беременности

Сегодня, 09:46
0
Мировой судья города Мичуринска назначил директору МБУ «Управление пассажирскими перевозками города Мичуринска» меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа за то, что он уволил женщину из-за ее беременности, - сообщает «ПРАВО68».

«Краснодар» разгромил «Тамбов»

Вчера, 08:40
0
В матче 18-го тура молодежного первенства страны «Краснодар» на домашнем поле одержал победу над «Тамбовом», игра закончилась со счетом 4:1.

Появляются новые виды мошенничества

Вчера, 08:31
0
В Тамбове с начала года сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 669 случаев мошенничества.

В Тамбовской области смертность превышает рождаемость в два раза

1 декабря 2019
0
В Тамбовской области за отчетный период с начала года зарегистрировано 5,8 тыс. новорожденных, это на 428 младенцев меньше в 2018 году, - сообщает Тамбовстат. Умерло – 11432 человек.

В областном центре насмерть сбили пешехода

1 декабря 2019
0
По сообщению очевидцев в западной части города Тамбова в районе остановки «Елецкая» сбили пешехода, - сообщает onlinetambov.ru

Контрольные органы проверят освоение денег на реконструкцию стадиона «Спартак»

30 ноября 2019
0
Депутаты Тамбовской городской Думы внесли контрольно-счетной палате города ряд поручений.

На 7 улицах в с. Староюрьево не решен вопрос о сборе и вывозе ТКО

30 ноября 2019
0
Органы прокуратуры выявили нарушения санитарного законодательства на территории с. Староюрьево.

Вместо детского утренника директор ДК накрыл стол для чиновников

30 ноября 2019
0
Директор Тамбовского районного Дома культуры Сергей Ранчин попал под уголовное преследование из-за обвинений в том, что он потратил выделенные на детские утренники деньги на организацию новогоднего корпоратива для сотрудников администрации.

Минфин выявил нецелевое использование бюджетных средств

29 ноября 2019
0
В арбитражном суде города Москвы рассматривается дело по иску Администрации Тамбовской области (управления сельского хозяйства Тамбовской области) к Минфину России и казначейству о признании незаконным приказа от 22.08.2019 № 465.

Темп роста экономики Тамбовской области снизился в 7 раз

29 ноября 2019
0
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Сергей Юхачев в ходе встрече с журналистами рассказал об экономических достижениях Тамбовской области.

В центре Тамбова перевернулась иномарка

29 ноября 2019
0
Вчера в центре Тамбове на пересечение улиц Пролетарская и Карла Маркса столкнулись автомобиль «Приора» и «Рено».

Очередные обыски прошли в кабинетах высокопоставленных чиновников

29 ноября 2019
0
И снова сотрудники правоохранительных органов наведались в кабинеты чиновников администрации Тамбовской области.

В Тамбовской области будут развивать сеть организаций оказывающих бесплатную юридическую помощь

28 ноября 2019
0
Заключено соглашение о взаимодействии и перенаправлении получателей бесплатной юридической помощи в системе бесплатной юридической помощи.

Утверждена новая структура администрации города

28 ноября 2019
0
Депутаты утвердили новую структуру администрации города Тамбова.

Депутаты городской Думы обсудили отчет о работе администрации города

28 ноября 2019
0
Вчера на заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели отчет о работе главы и администрации города Тамбова за 2018 год.

В результате ДТП в Тамбове пострадало семь человек, один погиб

27 ноября 2019
0
Вчера вечером на пересечении улиц Астраханская и Советская в городе Тамбове произошло серьезное ДТП.

В Тамбове установлена причина неприятного запаха – очистные сооружения «ТКС»

27 ноября 2019
0
На заседании рабочей группы по установлению неприятного запаха при администрации города Тамбова были подведены итоги проведенной работы. Для исследования были проведены заборы воздуха в районе очистных сооружений, а также сточных вод.

Ремонтировали, да не доремонтировали участок теплотрассы по ул. Лесная в Тамбове

26 ноября 2019
0
Проблемы с теплоснабжением многоквартирных домов в городе Тамбове наглядно проявились с наступлением морозов. По улице Лесная, где недавно проводили масштабные работы по замене инженерных сетей на прошлой неделе произошел порыв.

Академия футбола стала региональным центром подготовки футболистов

26 ноября 2019
0
На заседании комиссии при президенте Российского футбольного союза было принято решение присвоить академии футбола статус регионального центра подготовки футболистов.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, бюджет, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, юрий жирков

Показать все теги