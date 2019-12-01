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В Тамбове будет работать 80 елочных базаров
Сегодня, 09:58
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В городе Тамбове будет организовано более 80 ёлочных базаров в разных частях областного центра. В частности елки можно будет купить по ул. Советская 143, 161, ул. Куйбышева, 13, на пересечении Рассказовского шоссе и ул. Степана Разина, ул. Чичканова, 129, ул. Володарского, 8, 39, ул. Клубной, 1, 15, и многим другим адресам.
Специалисты напоминают продавцам, что организовывать места продаж нужно в соответствии с требованиями законодательства. Кроме того, запрещено незаконно срубать зеленых красавиц в лесах.
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