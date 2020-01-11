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В тамбовских театрах 70 тысяч человек посмотрели новогодние представления
Сегодня, 08:57
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С 22 декабря по 8 января в тамбовских театрах, в том числе: Мичуринском драматическом театре, Тамбовском драматическом театре, молодежном и кукольном театре проходили новогодние представления.
Зрителями новогодних спектаклей и программ стали более 70 тысяч человек. Яркую и насыщенную новогоднюю программу подготовил Тамбовский театр кукол: «Снежный лев» «Торопыжка — Новый год» и другие спектакли.
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