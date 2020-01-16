|
Тамбовскому Молодежному театру исполнилось 10 лет
Сегодня, 17:04
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовскому Молодежному театру исполнилось 10 лет. Вчера поздравить коллектив театра собрались представители власти и театралы с многих уголков нашей страны. Всё начиналось в 2009 году, когда у «Молодёжки» не было собственного здания. Артисты репетировали на сцене ДК «Знамя труда» и общежития Драматического театра. И только спустя пять лет коллектив обрел свое помещение, в котором еще предстояло проделать огромную работу.
«Позвольте сегодня не согласится со Станиславским и сказать – «я верю». Я верю, что у вас светлое будущее, что вы необыкновенно талантливы, и вы заразите своим талантом ещё кучу молодых людей», - заявила на торжественном вечере глава города Тамбова Наталия Макаревич.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.