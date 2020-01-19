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Водоканал нарушил право граждан на бесперебойное обеспечение холодным водоснабжением
Сегодня, 08:53
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Прокуратура Советского района внесла в адрес управляющего директора АО «Тамбовские коммунальные системы» («РКС») представление о недопустимости нарушения прав граждан на бесперебойное обеспечение холодным водоснабжением.
Речь идет о повреждении трубы холодного водоснабжения в городе Тамбове, авария привела к прекращению подачи холодного водоснабжения в ряд домов по пер. Звездному, ул. Островитянова, многоквартирного дома по ул. Ново-Лагерной. Несмотря на установление факта повреждения, коммунальщики приступили к устранению аварии спустя почти сутки. В тоже время согласно правилам предоставления коммунальных услуг допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения не должна превышать 8 часов.
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