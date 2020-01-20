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Вязание чулочно-носочных изделий на дому – как официальная работа
Сегодня, 08:35
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Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры по восстановлению нарушенных трудовых прав вязальщицы носков, которая изготавливала чулочно-носочные изделия на дому для индивидуального предпринимателя.
Готовую продукцию женщина доставляла предпринимателю, который производил с ней расчет один раз в месяц. Несмотря на то, что вязальщица осуществляла трудовую деятельность, с ней не был заключен трудовой договор.
Суд признал данные взаимоотношения трудовыми, обязал ИП внести запись в трудовую книжку заявительницы, произвести соответствующие выплаты.
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