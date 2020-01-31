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В областной картинной галерее открылась выставка работ молодых талантов
Вчера, 16:22
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В Тамбовской областной картинной галерее открылась выставка работ «Молодые таланты». Это и живопись, графика, линогравюра, декоративно-прикладное искусство и многое другое. Всего было представлено более 300 работ, жюри выбрало лучшие.
«Мечты сбываются. Я и представить не могла, что когда-то буду здесь выставляться», — говорит одна из участниц Надежда Конюхова.
Выставка стала началом масштабного художественно-образовательного проекта «Творческая молодежь России» Детской художественной школы №2 и картинной галереи.
Фото: ИА "Тамбовский репортёр"
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