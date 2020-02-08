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Александр Никитин встретился с лидером группы «Любэ»
Сегодня, 08:48
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Вчера лидер группы «Любэ» порадовал тамбовчан удивительным концертом, но перед этим певец встретился с главой администрации области Александром Никитиным.
Губернатор поделился планами празднования предстоящего юбилея С.В.Рахманинова и подарил гостю тамбовские сувениры. Кстати, родственники Николая Расторгуева родом из Козловского уезда.
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