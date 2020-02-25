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Обрядовое чучело в городе Рассказово сожгут 1 марта
Сегодня, 09:15
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В Городском саду Рассказово 1 марта пройдут праздничные гуляния посвященные проводам зимы. Праздник стартует в 13 часов, русские народные песни и частушки будут встречать дорогих гостей.
Посетителей Городского сада ожидают всевозможные народные забавы, вкусные угощения, конкурсы и призы. Завершится масленичные гуляния сжиганием обрядового чучела. Масленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов славянской мифологии.
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