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» » Произошла авария с двумя автобусами

Произошла авария с двумя автобусами

Сегодня, 10:35
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Произошла авария с двумя автобусамиСегодня рано утром на федеральной трассе «Р-22 Каспий», 566 км, два пассажирских автобуса в результате столкновения опрокинулись в кювет. По предварительным данным трое погибших, 15 пострадавших.

На месте аварии сейчас работают 46 спасателей и 20 единиц техники.
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Произошла авария с двумя автобусами

Сегодня, 10:35
0
Сегодня рано утром на федеральной трассе «Р-22 Каспий», 566 км, два пассажирских автобуса в результате столкновения опрокинулись в кювет.

Администрация Тамбова не видит нарушений в деле с землей под Олимпийский бассейн

Сегодня, 10:25
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Администрация города Тамбова не видит нарушений в деле по продаже земельного участка без проведения торгов по ул. Мичуринская, 211Б, об этом говорится в ответе на обращение депутата гордумы Артема Александрова, который обратился в администрацию города с просьбой инициировать расторжение договора и

14 дней самоизоляции после заграничной поездки

Вчера, 10:46
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Согласно постановлению главного санитарного врача России от 18 марта 2020 года все кто вернулся из-за граничной поездки в странах, где зафиксированы вспышки коронавируса, должны уйти на 14 дней на самоизоляцию.

Власти пообещали, что соли хватит всем

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На территории Тамбовской области в продуктовых магазинах наблюдается повышенный спрос на продукты первой необходимости, в том числе на соль.

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Вчера, 10:29
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УМВД проверит законность социологических исследований для администрации области

Вчера, 10:14
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Из федерального бюджета будет направлено 66,5 миллиона рублей на строительство в городе Рассказово физкультурно-оздоровительного комплекса. Общая стоимость проекта составляет – 117 млн рублей.

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19 марта 2020
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Сегодня сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Тамбова и по месту жительства экс-главы администрации Александра Боброва, сообщает «ПроТамбов».

Прокуратура обжаловала приговор в отношении Александра Кузнецова

19 марта 2020
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Опасаться товарного дефицита не следует

19 марта 2020
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В администрации Тамбовской области прошло совещание с представителями крупных торговых сетей и органов исполнительной власти области по вопросам регулирования спроса и предложения на отдельные виды товаров, прежде всего продукты.

«Тамбов-информ» вошел в ТОП-10 самых цитируемых СМИ

19 марта 2020
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Компания «Медиалогия», которая является разработчиком автоматической системы мониторинга и анализа СМИ представила рейтинг медиаресурсов Тамбовской области за 2019 год.

Полным ходом идут весенние полевые работы

18 марта 2020
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В Тамбовской области в рамках весенне-полевых работ обработано 34% от запланированной территории.

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По информации Роспотребнадзора по состоянию на 18.03.2020 зарегистрирован 1 случай новой коронавирусной инфекции на территории области.

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В отношении депутата Тамбовской областной думы, председателя комитета по труду и социальным вопросам Алексея Жирнова возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Обманутые дольщики продолжают пикетировать администрацию области

17 марта 2020
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Сегодня обманутые дольщики дома по ул. Коммунальная, 46 снова вышли на одиночные пикеты к администрации Тамбовской области.

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Прокуратура обжаловала постановление Ленинского районного суда города Тамбова о прекращении уголовного дела в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва, которого обвиняли в мошеннических действиях.

Заместителя главы администрации области Сергея Иванова отправили в отставку

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0
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ТГТУ переходит на дистанционное обучение

16 марта 2020
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ТГТУ с сегодняшнего дня переводит студентов на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Ограничения будут действовать до 31 марта.

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0
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Будьте осторожны на дорогах гололедица

16 марта 2020
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В ночь с 15 по 16 марта в Тамбовской области было заметное снижение температуры, из-за чего на дорогах образовалась гололедица.
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