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Почти полчаса пожарные тушили автомобиль
19 мая 2020
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На трассе в Сосновском районе произошло ЧП – загорелся легковой автомобиль. ВАЗ-2105 горел открытым пламенем, сотрудники МЧС тушили пожар почти полчаса. Полностью сгорел моторный отсек и салон автомобиля. К счастью никто не пострадал, что стало причиной пожара, предстоит выяснить.
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