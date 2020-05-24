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Суд отменил домашний арест Сергею Иванову
Сегодня, 09:50
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Тамбовский облсуд отменил решение суда первой инстанции о продлении домашнего ареста бывшему заместителю главы администрации области Сергею Иванову. При этом Иванов все равно остается фигурантом уголовного дела о попытке мошеннического хищения имущества Рассказовского рынка.
Сергей Иванов был задержан 6 апреля в рамках расследования полицией уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
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