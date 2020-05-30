В Тамбовском районе убили бизнесмена 0 В ночь на 31 мая в кафе села Красносвободное в Тамбовском районе был убит предприниматель.

Авария в системе водоснабжения могла стать причиной массовых отправлений 0 Жители города Тамбова и деревни Красненькая Тамбовского района возмущены последствиями аварии в системе водоснабжения в микрорайоне ТЭЦ. По словам местных жителей, происшествие могло привести к массовому заражению кишечной инфекцией.

Электронную подпись можно приобрести в кадастровой палате 0 Электронная подпись помогает получить многие государственные услуги в онлайн режиме, в том числе и услуги Росреестра. Заявления, заверенные электронной подписью, принимают и при поступлении в вуз.

Десятой жертвой вируса стал 56-летний житель Инжавинского района 0 В Тамбовской области умер ещё один пациент с коронавирусной инфекцией. Мужчина 56-лет вернулся из Москвы, лечился самостоятельно в течение недели.

Закон по «наливайкам» будет принят осенью 0 Региональный закон регулирующий деятельность заведений, которые реализуют алкогольную продукцию и находящихся в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории будет принят областной Думой осенью.

Тамбовских писателей приглашают на «Чеховскую осень-2020» 0 Тамбовских писателей приглашают принять участие в ежегодном международном фестивале «Чеховская осень-2020», который состоится с 21 по 24 октября в Ялте.

В Тамбовской области продлен режим повышенной готовности 0 Глава администрации региона принял постановление о продлении режима повышенной готовности до 7 июня, но есть ряд послаблений.

В Мичуринске за 1,4 млрд рублей построят путепровод 0 ТОГКУ «Тамбовавтодор» заключил контракт с ООО «Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна» на строительство путепровода, который соединит центр города Мичуринска с микрорайоном Кочетовка.

Снят запрет на проведение заседаний руководящих органов партий 0 В Тамбовской области снят запрет на проведение заседаний руководящих органов политических партий, их региональных и других структурных подразделений.

Проблему с платежками «ТКС» пообещали решить до 19 июня 0 Некорректные платежные документы, которые с марта месяца выставляет АО «ТКС» (Водоканал) некоторым потребителям города Тамбова, стали темой обсуждения на очередном заседании Тамбовской городской Думы.

Тамбовская область бьет рекорды по экспорту 0 По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, по итогам первого квартала 2020 года в регионе достигнут наибольший результат по объемам экспорта продовольственных товаров – в денежном выражении почти 89 миллионов долларов (январь-март 2019 года – 34,7 миллиона долларов).

В Мичуринском районе пропал подросток 0 В Мичуринском районе пропал 17-летний подросток, который ушел из общежития 25 мая и так и не вернулся.

Депутаты хотят лишить почетного звания Геннадия Берстенева 0 Вчера состоялось очередное заседание Тамбовской городской Думы. Депутаты приняли решение внести изменения в положение о наградах.

Филармонию в Тамбове могут выставить на торги 0 В настоящее время в арбитражном суде Тамбовской области рассматривается дело по иску ПАО Сбербанк, который потребовал обратить взыскание на предмет залога по договору ипотеки, заключенному областью и кредитным учреждением в апреле 2014 года.

В прокуратуру направлен запрос об уголовном деле в отношении ООО «Инждорстрой» 0 Сетевое издание «ПРАВО68» направило запрос в прокуратуру Тамбовской области насчёт предпринимательской деятельности Дмитрия Кривенко, бывшего руководителя ООО «Инждорстрой».

В сельскохозяйственной отрасли было создано свыше 5200 рабочих мест 0 За последние годы в сельскохозяйственной отрасли Тамбовской области было создано 5200 рабочих мест. Ежегодно в АПК инвестируется порядка 30 миллиардов рублей.

В Тамбовской области появится день профсоюзного работника 0 Члены комитета по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и вопросам депутатской этики областной Думы приняли решение ежегодно отмечать 24 октября День профсоюзного работника и профсоюзного активиста Тамбовской области.

Суд отменил домашний арест Сергею Иванову 0 Тамбовский облсуд отменил решение суда первой инстанции о продлении домашнего ареста бывшему заместителю главы администрации области Сергею Иванову.

Александр Никитин: «Тамбовщина крепнет, растет, развивается» 0 5 лет назад Президент РФ В.В. Путин назначил исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

В Тамбове временно отключат электроснабжение на нескольких улицах 0 Сегодня в Тамбове на ряде улиц отключат электроснабжение это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.