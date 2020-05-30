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» » В Тамбовском районе убили бизнесмена

В Тамбовском районе убили бизнесмена

Вчера, 16:53
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В ночь на 31 мая в кафе села Красносвободное в Тамбовском районе был убит предприниматель. По предварительной информации между предпринимателем и его знакомым произошла пьяная ссора, в ходе которой подозреваемый расстрелял своего приятеля из охотничьего ружья, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
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В Тамбовском районе убили бизнесмена

Вчера, 16:53
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В ночь на 31 мая в кафе села Красносвободное в Тамбовском районе был убит предприниматель.

Авария в системе водоснабжения могла стать причиной массовых отправлений

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