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Краеведческий музей приглашает тамбовчан изготовить елочные игрушки и посетить интерактивные мероприятия: афиша мероприятий на новогодние праздники

7 декабря 2016
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Краеведческий музей приглашает тамбовчан изготовить елочные игрушки и посетить интерактивные мероприятия: афиша мероприятий на новогодние праздники С 6 декабря по 14 января в областном краеведческом музее будут проходит новогодние мероприятия. Гостей и жителей города приглашают принять участие в презентациях выставочных проектов, интерактивных лекциях, мастер-классах по изготовлению новогодних игрушек и подарков, ярмарках и театрализованных представлениях.


Афиша мероприятий

24 декабря 2016,
6 января 2017, 12.00
Мероприятия в рамках работы выставки «Маскарад – мир мечты и иллюзий»: «Рождественская елка в русской усадьбе» – мероприятие с имитацией празднования рождества в XIX в. Для дошкольников (4-6 лет), младших школьников (7-10 лет)
Место: ТОГБУК «ТОКМ»
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»

15 декабря 2016, 22 декабря 2016, 15.00, 17.00
«Тайны маскарада» – беседа о различных маскарадных традициях в Европе и России (школьники, студенты, взрослые)
Место: ТОГБУК «ТОКМ»
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»

7 декабря 2016, 15.00
«Рождественское елочное украшение» – музейный урок с проведением мастер-класс по изготовлению подвески ангела и звездочки. (5-6 лет)
Место: ТОГБУК «ТОКМ»
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»

23 декабря 2016, 15.00
«Рождественское елочное украшение» – музейный урок с проведением мастер-класса по изготовлению подвески ангела и звездочки. (5-6 лет)
Место: ТОГБУК «ТОКМ»
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»

9 декабря 2016, 11 января 2017, 12.00
«Елочное украшение в стиле XIX века» – музейный урок с проведением с мастер-класса по изготовлению подвески разноцветные фонарики. (7-10 лет)
Место: ТОГБУК «ТОКМ»
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»

21 декабря 2016, 5 января 2017, 12.00
«Елочное украшение в стиле XIX века» – музейный урок с проведением мастер-класса по изготовлению подвески коробочки для конфет. (9-10 лет)
Место: ТОГБУК «ТОКМ»
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»

28 декабря 2016, 4 января 2017, 15.00, 11.00 «Елочная игрушка в стиле XIX века» – музейный урок с проведением мастер-класса по изготовлению подвески снеговик. (7-8 лет)
Место: ТОГБУК «ТОКМ»
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»

7 декабря 2016, 18.00
«Молодые таланты Тамбовской сцены» – Рахманиновский вечер
Место: Мультимедийный кинотеатр Тамбовского областного краеведческого музея (Тамбовский областной краеведческий музей)

7 декабря 2016, 14.00
«Об истории новогодних праздников», беседа
Место: Музей истории медицины Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)

14 декабря 2016, 11.00
Новогодние персонажи в гостях у «маленьких халатиков», интерактивное мероприятие
Место: Музей истории медицины Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)

17 декабря 2016, 12.00
«Новогодний карнавал – мероприятие» (2 классы в рамках Детского Университета)
Место: ТОГБУК «ТОКМ»
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» ТОГБУК «ТОКМ»

15, 22 декабря 13.00
«Рождество в изобразительном искусстве» лекция с интерактивом для школьников
Место: ТОГБУК «ТОКМ»
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» ТОГБУК «ТОКМ»

16, 23 декабря 12.00
«Путешествие в Новый год» – музейное занятие для школьников
Место: ТОГБУК «ТОКМ»
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» ТОГБУК «ТОКМ»

20 декабря 2016, в течение дня
«Новый год. Возрождение праздника в советский период», интерактивное мероприятие с показом елочных игрушек и открыток советского периода
Место: Тамбовский областной краеведческий музей ТОГБУК «ТОКМ»

21 декабря 2016, 05 января 2017, 10.00
«Нарисуем Новый год» – музейное занятие с элементами мастер-класса по составлению открытки
Место: ТОГБУК «ТОКМ»
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» ТОГБУК «ТОКМ»

28 декабря 2016, 9 января 2017, 11.00, 13.00
«А на Рождество они гадали...» – лекция о традициях святочных гаданий
Место: ТОГБУК «ТОКМ»
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» ТОГБУК «ТОКМ»

20-24 декабря, 27-30 декабря 2016
«Новогодний калейдоскоп» – викторина
Место: Музей-усадьба В.И. Вернадского (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)

20-24 декабря, 27-30 декабря 2016
«Новый год в доме Чичериных», театрализованное мероприятие
Место: Дом-музей Г.В. Чичерина (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)

декабрь 2016 – январь 2017, в течение дня
«Маскарад – мир мечты и иллюзий», экскурсия по выставке
Место: Тамбовский областной краеведческий музей

декабрь 2016 – январь 2017, в течение дня
«Путешествие в мир кукол», экскурсия по выставке
Место: Тамбовский областной краеведческий музей

21 декабря 2016, 11.00
«Сказка о волшебном исцелении Деда Мороза», интерактивное мероприятие
Место: Музей истории медицины Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)

28 декабря 2016, 11.00
«Маленькие халатики встречают Новый год», интерактивное мероприятие
Место: Музей истории медицины Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)

2 января 2017, 11.00
«Новолетие в России», беседа об истории возникновения праздника
Место: Детская библиотека г. Моршанска, Моршанский историко-художественный музей (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)

3 января 2017, 11.30
«Таинственный мир вещей», интерактивное мероприятие с показом фондовых коллекций
Место: МБУК ЦБС Моршанского р-на, Моршанский историко-художественный музей (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)

3 января 2017, в течение дня «Календарь истории: Петр I повелевал...» - историческое обозрение о праздновании нового года с 1 января 1700 г., об истории и традициях новогодних праздников
Место: Музейно-выставочный центр Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)

3 января 2017, 12.00
Новогодние каникулы в клубе научных приключений
Место: Тамбовский областной краеведческий музей

4 января 2017, 10.00
Новогодняя интерактивная викторина
Место: ТОГБУК «Моршанская общеобразовательная школа интернат основного общего образования», Моршанский историко-художественный музей (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)

4 января 2017, 14.00
Св. Николай Чудотворец в Русской и Западно-Евопейской традициях празднования Рождества и Нового года, интерактивное мероприятие
Место: Музей истории медицины Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)

4 января 2017, 12.00
Новогодние каникулы в клубе научных приключений
Место: Тамбовский областной краеведческий музей

5 января 2017 11.00
Эбру – музыкальная сказка на воде
Место: Тамбовский областной краеведческий музей

5 января 2017 12.00
Новогодние каникулы в клубе научных приключений
Место: Тамбовский областной краеведческий музей

5 января 2017, в течение дня
«Новый год. Возрождение праздника в советский период», интерактивное мероприятие с показом елочных игрушек и открыток советского периода Место: Тамбовский областной краеведческий музей

5 января 2017, 11.00
«Народные календарные обряды зимнего цикла» – интерактивное театрализованное мероприятие
Место: МБУК ЦБС Моршанского р-на СОШ № 1, Моршанский историко-художественный музей (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)

5-6 января 2017, в течение дня
Рождественский историко-православный Вестник «Канонизированы Православной церковью». Чин представления хоругвей с ликами воинов, причисленных к лику святых, Георгия Победоносца, Александра Невского, Дмитрия Донского, Федора Ушакова и представление кинообозрения в честь этих святых
Место: Музейно-выставочный центр Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)

6 января 2017, 11.30
«Накануне Рождества» – театрализованное мероприятие
Место: МБУК ЦБС г. Моршанск, ДЦ «Приют Надежды», клуб «Олимп», Моршанский историко-художественный музей (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)

6 января 2017, 11.00
«Рождество в доме Вернадских», костюмированное мероприятие для младших школьников с показом фондовых коллекций музея и чаепитием
Место: Музей-усадьба В.И. Вернадского (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)

3 – 8 января 2017
«Рождество в доме Чичериных», интерактивное мероприятие
Место: Дом-музей Г.В. Чичерина (филиал Тамбовского областного краеведческого музея

4-13 января 2017
«Новогодние открытки фронтового лихолетья. 1941-1945 гг.», электронная презентация
Место: Музейно-выставочный центр Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)

6 января 2017
«Музыкальная палитра Тамбовщины», открытие нового литературно-музыкального салона
Место: Музейно-выставочный центр Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)

10 января 2017
«Кинофильмы детства наших родителей», заседание киноклуба
Место: Музейно-выставочный центр Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)

11 января 2017, 11.00
Зимние забавы и подвижные игры.
Место: Музей истории медицины Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)

12 января 2017
«Новый год. Возрождение праздника в советский период», интерактивное мероприятие с показом елочных игрушек и открыток советского периода
Место: Тамбовский областной краеведческий музей

Январь 2017
Новогодние мероприятия от «Сумасшедшей Науки-Тамбов»
Место: Тамбовский областной краеведческий музея


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