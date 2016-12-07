Краеведческий музей приглашает тамбовчан изготовить елочные игрушки и посетить интерактивные мероприятия: афиша мероприятий на новогодние праздники Комментариев: 0





Афиша мероприятий



24 декабря 2016,

6 января 2017, 12.00

Мероприятия в рамках работы выставки «Маскарад – мир мечты и иллюзий»: «Рождественская елка в русской усадьбе» – мероприятие с имитацией празднования рождества в XIX в. Для дошкольников (4-6 лет), младших школьников (7-10 лет)

Место: ТОГБУК «ТОКМ»

ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»



15 декабря 2016, 22 декабря 2016, 15.00, 17.00

«Тайны маскарада» – беседа о различных маскарадных традициях в Европе и России (школьники, студенты, взрослые)

Место: ТОГБУК «ТОКМ»

ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»



7 декабря 2016, 15.00

«Рождественское елочное украшение» – музейный урок с проведением мастер-класс по изготовлению подвески ангела и звездочки. (5-6 лет)

Место: ТОГБУК «ТОКМ»

ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»



23 декабря 2016, 15.00

«Рождественское елочное украшение» – музейный урок с проведением мастер-класса по изготовлению подвески ангела и звездочки. (5-6 лет)

Место: ТОГБУК «ТОКМ»

ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»



9 декабря 2016, 11 января 2017, 12.00

«Елочное украшение в стиле XIX века» – музейный урок с проведением с мастер-класса по изготовлению подвески разноцветные фонарики. (7-10 лет)

Место: ТОГБУК «ТОКМ»

ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»



21 декабря 2016, 5 января 2017, 12.00

«Елочное украшение в стиле XIX века» – музейный урок с проведением мастер-класса по изготовлению подвески коробочки для конфет. (9-10 лет)

Место: ТОГБУК «ТОКМ»

ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»



28 декабря 2016, 4 января 2017, 15.00, 11.00 «Елочная игрушка в стиле XIX века» – музейный урок с проведением мастер-класса по изготовлению подвески снеговик. (7-8 лет)

Место: ТОГБУК «ТОКМ»

ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»



7 декабря 2016, 18.00

«Молодые таланты Тамбовской сцены» – Рахманиновский вечер

Место: Мультимедийный кинотеатр Тамбовского областного краеведческого музея (Тамбовский областной краеведческий музей)



7 декабря 2016, 14.00

«Об истории новогодних праздников», беседа

Место: Музей истории медицины Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)



14 декабря 2016, 11.00

Новогодние персонажи в гостях у «маленьких халатиков», интерактивное мероприятие

Место: Музей истории медицины Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)



17 декабря 2016, 12.00

«Новогодний карнавал – мероприятие» (2 классы в рамках Детского Университета)

Место: ТОГБУК «ТОКМ»

ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» ТОГБУК «ТОКМ»



15, 22 декабря 13.00

«Рождество в изобразительном искусстве» лекция с интерактивом для школьников

Место: ТОГБУК «ТОКМ»

ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» ТОГБУК «ТОКМ»



16, 23 декабря 12.00

«Путешествие в Новый год» – музейное занятие для школьников

Место: ТОГБУК «ТОКМ»

ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» ТОГБУК «ТОКМ»



20 декабря 2016, в течение дня

«Новый год. Возрождение праздника в советский период», интерактивное мероприятие с показом елочных игрушек и открыток советского периода

Место: Тамбовский областной краеведческий музей ТОГБУК «ТОКМ»



21 декабря 2016, 05 января 2017, 10.00

«Нарисуем Новый год» – музейное занятие с элементами мастер-класса по составлению открытки

Место: ТОГБУК «ТОКМ»

ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» ТОГБУК «ТОКМ»



28 декабря 2016, 9 января 2017, 11.00, 13.00

«А на Рождество они гадали...» – лекция о традициях святочных гаданий

Место: ТОГБУК «ТОКМ»

ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» ТОГБУК «ТОКМ»



20-24 декабря, 27-30 декабря 2016

«Новогодний калейдоскоп» – викторина

Место: Музей-усадьба В.И. Вернадского (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)



20-24 декабря, 27-30 декабря 2016

«Новый год в доме Чичериных», театрализованное мероприятие

Место: Дом-музей Г.В. Чичерина (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)



декабрь 2016 – январь 2017, в течение дня

«Маскарад – мир мечты и иллюзий», экскурсия по выставке

Место: Тамбовский областной краеведческий музей



декабрь 2016 – январь 2017, в течение дня

«Путешествие в мир кукол», экскурсия по выставке

Место: Тамбовский областной краеведческий музей



21 декабря 2016, 11.00

«Сказка о волшебном исцелении Деда Мороза», интерактивное мероприятие

Место: Музей истории медицины Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)



28 декабря 2016, 11.00

«Маленькие халатики встречают Новый год», интерактивное мероприятие

Место: Музей истории медицины Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)



2 января 2017, 11.00

«Новолетие в России», беседа об истории возникновения праздника

Место: Детская библиотека г. Моршанска, Моршанский историко-художественный музей (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)



3 января 2017, 11.30

«Таинственный мир вещей», интерактивное мероприятие с показом фондовых коллекций

Место: МБУК ЦБС Моршанского р-на, Моршанский историко-художественный музей (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)



3 января 2017, в течение дня «Календарь истории: Петр I повелевал...» - историческое обозрение о праздновании нового года с 1 января 1700 г., об истории и традициях новогодних праздников

Место: Музейно-выставочный центр Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)



3 января 2017, 12.00

Новогодние каникулы в клубе научных приключений

Место: Тамбовский областной краеведческий музей



4 января 2017, 10.00

Новогодняя интерактивная викторина

Место: ТОГБУК «Моршанская общеобразовательная школа интернат основного общего образования», Моршанский историко-художественный музей (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)



4 января 2017, 14.00

Св. Николай Чудотворец в Русской и Западно-Евопейской традициях празднования Рождества и Нового года, интерактивное мероприятие

Место: Музей истории медицины Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)



4 января 2017, 12.00

Новогодние каникулы в клубе научных приключений

Место: Тамбовский областной краеведческий музей



5 января 2017 11.00

Эбру – музыкальная сказка на воде

Место: Тамбовский областной краеведческий музей



5 января 2017 12.00

Новогодние каникулы в клубе научных приключений

Место: Тамбовский областной краеведческий музей



5 января 2017, в течение дня

«Новый год. Возрождение праздника в советский период», интерактивное мероприятие с показом елочных игрушек и открыток советского периода Место: Тамбовский областной краеведческий музей



5 января 2017, 11.00

«Народные календарные обряды зимнего цикла» – интерактивное театрализованное мероприятие

Место: МБУК ЦБС Моршанского р-на СОШ № 1, Моршанский историко-художественный музей (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)



5-6 января 2017, в течение дня

Рождественский историко-православный Вестник «Канонизированы Православной церковью». Чин представления хоругвей с ликами воинов, причисленных к лику святых, Георгия Победоносца, Александра Невского, Дмитрия Донского, Федора Ушакова и представление кинообозрения в честь этих святых

Место: Музейно-выставочный центр Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)



6 января 2017, 11.30

«Накануне Рождества» – театрализованное мероприятие

Место: МБУК ЦБС г. Моршанск, ДЦ «Приют Надежды», клуб «Олимп», Моршанский историко-художественный музей (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)



6 января 2017, 11.00

«Рождество в доме Вернадских», костюмированное мероприятие для младших школьников с показом фондовых коллекций музея и чаепитием

Место: Музей-усадьба В.И. Вернадского (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)



3 – 8 января 2017

«Рождество в доме Чичериных», интерактивное мероприятие

Место: Дом-музей Г.В. Чичерина (филиал Тамбовского областного краеведческого музея



4-13 января 2017

«Новогодние открытки фронтового лихолетья. 1941-1945 гг.», электронная презентация

Место: Музейно-выставочный центр Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)



6 января 2017

«Музыкальная палитра Тамбовщины», открытие нового литературно-музыкального салона

Место: Музейно-выставочный центр Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)



10 января 2017

«Кинофильмы детства наших родителей», заседание киноклуба

Место: Музейно-выставочный центр Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)



11 января 2017, 11.00

Зимние забавы и подвижные игры.

Место: Музей истории медицины Тамбовской области (филиал Тамбовского областного краеведческого музея)



12 января 2017

«Новый год. Возрождение праздника в советский период», интерактивное мероприятие с показом елочных игрушек и открыток советского периода

Место: Тамбовский областной краеведческий музей



Январь 2017

Новогодние мероприятия от «Сумасшедшей Науки-Тамбов»

Место: Тамбовский областной краеведческий музея



С 6 декабря по 14 января в областном краеведческом музее будут проходит новогодние мероприятия. Гостей и жителей города приглашают принять участие в презентациях выставочных проектов, интерактивных лекциях, мастер-классах по изготовлению новогодних игрушек и подарков, ярмарках и театрализованных представлениях.



