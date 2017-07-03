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В Уварово прошел «Марш чести»
Вчера, 10:56
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В Уварово в день ежегодной встречи ветеранов боевых действий и локальных конфликтов впервые прошел «Марш чести». С инициативой его проведения выступила Уваровская районная организация «Ветераны Афганистана и локальных войн».
Около трехсот ветеранов афганской, чеченской и других войн, родные погибших в боях прошли колонной по главным улицам города. Участники шествия несли портреты солдат, погибших при исполнении воинского долга и умерших в мирное время. Ветераны посетили Христорождественский кафедральный собор, Мемориальный комплекс «Победа», где состоялся торжественный митинг.
Слова приветствия и поздравление от главы администрации Тамбовской области Александра Никитина в адрес ветеранов передал депутат областной Думы, председатель правления региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Алексей Жирнов. Он отметил, что губернатор Тамбовщины оказывает непосредственную поддержку общественному объединению.
Глава Уварово Владислав Денисов в приветственной речи поблагодарил ветеранов за активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Он также выразил благодарность руководству Тамбовской области за поддержку в проведении мероприятия. День ветеранов боевых действий посвящен тем, кто не вернулся домой, кто отдал свою жизнь, исполняя долг перед Родиной. Участники мероприятия почтили их память минутой молчания, возложили цветы и зажгли свечи у Вечного Огня. Концертная программа, в рамках которой прозвучали патриотические песни, завершила празднования Дня ветеранов боевых действий.
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