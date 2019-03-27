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В тамбовских школах попробуют освоить цифровые технологии

Вчера, 18:14
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В тамбовских школах попробуют освоить цифровые технологии
В рамках реализации нацпроекта «Образование» в Тамбовской области в этом году будет дан старт апробации целевой модели цифровой образовательной среды. Апробация будет проходить на базе 10 пилотных площадок, среди которых 9 образовательных организаций общего и одна среднего профессионального образования, сообщает обладминистрация.

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» предполагает оснащение всех учебных заведений высокоскоростным интернетом, переход на электронные журналы, дневники, системы прохода, питание по электронным карточкам и так далее. Контентным ресурсом станет Российская электронная школа: виртуальные библиотеки, музеи, онлайн-курсы, 3D-лаборатории. Кроме того, в России впервые будет создан Центр цифровой трансформации образования, в котором будет идти аналитическая, организационная и экспертная работа в этой области.

Тамбовской федеральной площадкой по направлению «Цифровая образовательная среда и электронное обучение в образовательной организации» стала Никифоровская средняя школа №1. Здесь активное внедрение информационно-коммуникационных технологий осуществляется уже несколько лет.

- В рамках реализации данного направления было организовано сетевое взаимодействие базовой школы и филиалов на основе современных цифровых технологий. Все это было направлено на создание условий для получения качественного и доступного образования, что особенно актуально для сельских базовых школ, филиалы которых находятся от нее на достаточно большом расстоянии, - рассказала заместитель директора школы, руководитель проекта «Цифровая образовательная среда и электронное обучение» Светлана Медведева.

В текущем году разработаны и эффективно реализуются 10 дистанционных курсов, которые позволяют обеспечить некоторые индивидуальные запросы и потребности школьников во внеурочной деятельности. Педагоги и учащиеся школы эффективно используют в образовательной деятельности электронные учебники, образовательные ресурсы платформы «Мобильное электронное образование», «Учи.ру».
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В тамбовских школах попробуют освоить цифровые технологии

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