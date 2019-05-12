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Тамбов заподозрили в приписках "Бессмертного полка"

Вчера, 09:56
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Тамбов заподозрили в приписках "Бессмертного полка"
Фото Юрия Путилина

На официальном сайте движения "Бессмертный полк" 10 мая появилось сообщение, в котором ставится под сомнение реальная численность участников акции 9 мая 2019 года Тамбове.

В 2018 году в шествии прошли 62000 человек, а в этом все 68000 человек, и это при условии, что в городе проживает 293644 человека (информация на 2018 год) Вот это патриотизм ! На минуточку задумайтесь, в Томске, где в 2012 году прошел первый полк, в этом году участие приняли 25000 человек (население города на 2018 год 573647 человек). Волгоград, город «миллионник» (население на 2018 год 1 013 533человека), полк 65000 человек!

Итак, представим себе картину: на каком расстоянии должны уместиться 68000 человек? По статистике при очень плотной толпе на 1 квадратном метре умещается 4 человека . Возьмем цифры по максимуму. Дорога на бульваре Энтузиастов составляет порядка 7 метров. Получаем 68000 делим на 4, получаем 17000 квадратных метров занимает Тамбовский полк! При ширине дороги 7 метров (не будим пока учитывать тротуар) длина колонны должна составить 2428 метров. Расстояние от угла улицы Советской и бульвара Энтузиастов до кольца на улице Мичуринская 2290 метров! Значит нашему полку даже нет места для движения! Выстроились и вот он Парк Победы!

По фотографиям шествия видно, что на момент построения полк занимает максимум 700 метров. По элементарным расчетам это не более 20000 человек! (а точнее 700м (длина)*7м (ширина)*4 человека (на 1 кв. м)=19600 человек.

Еще один печальный факт, это принудительное участие в шествии. К месту сбора привозили людей на автобусах из всей Тамбовской области. И задумайтесь, какой путь им пришлось преодолеть от ул. Советской до ул. Мичуринская и обратно на эти автобусы. Многие из этих людей были вообще без портретов своих ветеранов.

А самое главное, что все эти действия организаторов отбивают у людей желание на участие в шествии. Ведь многие хотят пройти с портретом своего ветерана с Бессмертным полком, но не могут это сделать из-за дневной жары, из-за длинного и неудобного маршрута в гору по улице, где по краям их встречают заводы, заправки, торговые павильоны и неприглядные жилые массивы. Более тысячи тамбовчан оставили свои подписи под просьбой вернуть машрут через центр города, на его главную площадь, с которой уходили на фронт и на которой встречали Победу! Но, увы... Они не были услышаны.
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