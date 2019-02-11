Москвичка хотела травить героином тамбовчан Комментариев: 0 В Тамбове полицейские ночью 8 февраля с поличным задержали 29-летнюю женщину, которая пыталась организовать сеть тайников с наркотиками на улице Фабричной. В карманах одежды у нее находилось 54 грамма героина, сообщает УМВД.



Полицейские в ходе допроса выяснили, что женщина проживает на территории Московской области и приехала в Тамбов накануне. Москвичка была доставлена в Управление Наркоконтроля, где призналась в совершении преступной деятельности



Через Интернет у анонимного источника москвичка приобрела оптовую партию героина в столичном регионе и приехала в Тамбов для его распространения. В гостинице, где она остановилась, полицейские провели обыск, в ходе которого было обнаружено еще 93 грамма героина, расфасованных в мелкие свертки для тайников.



Наркотики общим весом 147 граммов были изъяты и направлены на экспертизу. Следственным управлением УМВД области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Сотрудниками полиции устанавливаются все факты и обстоятельства распространения наркотических средств, ведется розыск свидетелей и других людей, причастных к преступной деятельности данной группы. В соответствии с законодательством, за данные преступные деяния предусмотрена ответственность до двадцати лет лишения свободы. В Тамбове полицейские ночью 8 февраля с поличным задержали 29-летнюю женщину, которая пыталась организовать сеть тайников с наркотиками на улице Фабричной. В карманах одежды у нее находилось 54 грамма героина, сообщает УМВД.Полицейские в ходе допроса выяснили, что женщина проживает на территории Московской области и приехала в Тамбов накануне. Москвичка была доставлена в Управление Наркоконтроля, где призналась в совершении преступной деятельностиЧерез Интернет у анонимного источника москвичка приобрела оптовую партию героина в столичном регионе и приехала в Тамбов для его распространения. В гостинице, где она остановилась, полицейские провели обыск, в ходе которого было обнаружено еще 93 грамма героина, расфасованных в мелкие свертки для тайников.Наркотики общим весом 147 граммов были изъяты и направлены на экспертизу. Следственным управлением УМВД области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Сотрудниками полиции устанавливаются все факты и обстоятельства распространения наркотических средств, ведется розыск свидетелей и других людей, причастных к преступной деятельности данной группы. В соответствии с законодательством, за данные преступные деяния предусмотрена ответственность до двадцати лет лишения свободы.



