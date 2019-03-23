В Тамбове водитель Lexus не уступил дорогу Комментариев: 0

В Тамбове 23 марта около девяти часов утра на улице Свободной в водитель автомобиля «Lexus LX» при повороте налево, столкнулся с отечественным автомобилем. В результате ДТП водителю отечественного автомобиля была оказана помощь на месте происшествия.



В тот же день в Тамбове на перекрестке улиц Карла Маркса и Лермонтовская столкнулись автомобили «Шкода Октавиа» и «Мазда 3». После столкновения «Мазда» в неконтролируемом движении врезалась в «Хендай Солярис». В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Мазда 3», а также пассажирка автомобиля «Хендай Солярис», двухлетняя девочка.



ГИБДД сообщает, что 26 марта на территории Тамбова будут проходить мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий и предупреждению правонарушений на пешеходных переходах. В Тамбове 23 марта около девяти часов утра на улице Свободной в водитель автомобиля «Lexus LX» при повороте налево, столкнулся с отечественным автомобилем. В результате ДТП водителю отечественного автомобиля была оказана помощь на месте происшествия.В тот же день в Тамбове на перекрестке улиц Карла Маркса и Лермонтовская столкнулись автомобили «Шкода Октавиа» и «Мазда 3». После столкновения «Мазда» в неконтролируемом движении врезалась в «Хендай Солярис». В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Мазда 3», а также пассажирка автомобиля «Хендай Солярис», двухлетняя девочка.ГИБДД сообщает, что 26 марта на территории Тамбова будут проходить мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий и предупреждению правонарушений на пешеходных переходах.



