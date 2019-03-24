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В Уметском районе в поле убили женщину
Сегодня, 10:21
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В суд передано дело о жестоком убийстве 40-летней жительницы Уметского района. В совершении убийства подозревают 58-летнего мужчину.
Как сообщает Следственный комитет, вечером 25 декабря 2018 года обвиняемый вместе со своей 40-летней знакомой на личном автомобиле возвращался из Кирсановского района домой в Уметский район. По пути следования между ним и женщиной произошел конфликт, в ходе которого он достал нож и нанес ей множественные колото-резаные ранения различных частей тела.
В результате массивной кровопотери потерпевшая сразу скончалась. Затем с целью сокрытия следов преступления обвиняемый оставил ее тело в поле неподалеку от села Воронцовка Уметского района.
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