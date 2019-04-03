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Этот детский сад гордость для главы Рассказово

Сегодня, 08:24
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Этот детский сад гордость для главы РассказовоО таких историях обычно рассказывают в жалобах президенту Владимиру Путину... А потом нерадивых начальников с позором увольняют, распоряжением губернатора выделяются деньги и проблема решается.

Если у главы Рассказова глубокоуважаемого Алексея Колмакова были бы дети младшего возраста, то он отдал бы их в такой детский сад?

Родители детей, которые посещают детский сад №8 «Теремок» в Рассказово написали коллективное обращение в прокуратуру по вопросу ненадлежащего санитарного состояния здания детского сада и износа кровельного покрытия.

Далее следует описание состояния здания, в котором временно могут содержаться заключенные концлагеря Освенцим в Германии или Вишерского исправительно-трудового лагеря в Сибири. Но... в таких условиях содержаться дети в городе Рассказово в Тамбовской области.

Прокуратурой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и требований, предъявляемых к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. Из-за ветхости кровли, потолки, стены ряда помещений здания в затеках. После обильного таяния снега произошло повторное протекание кровли, в результате чего в студии изобразительных искусств, учебной комнате, спортивном зале, комнате педагога – психолога (левое крыло здания), на полу образовались лужи, через потолочные швы протекает вода. На стенах и потолке также имеются следы затеков, появились глубокие трещины, разрушено штукатурное покрытие, образовались очаги сырости, покрытые черными пятнами.

Снаружи покраска фасада здания нарушена, на значительных площадях полностью отсутствует, фундамент здания частично разрушен, деревянные полы на открытых верандах подверглись гниению, местами деформировались, вследствие чего образовались провалы. Кровля над верандами имеет протечки. Деревянные конструкции оконных рам сгнили.

В настоящее время левое крыло указанного здания закрыто для посещения воспитанников, что не обеспечивает надлежащее проведения учебно-образовательного процесса. На игровых площадках на территории детского сада теневые навесы частично разрушены, гигиеническое покрытие игрового оборудования нарушено.

Администрация детского сада ранее обращалась в администрацию города Рассказово по вопросу проведения ремонтных работ, на что получила положительный ответ. Однако ремонтные работы в назначенные сроки и до настоящего времени не проведены.

Выступая в защиту прав детей, посещающих детский сад, на охрану здоровья и полноценное проведение образовательного процесса в дошкольной организации, прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на администрацию города Рассказово обязанности в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу привести здание детского сада в соответствие с предъявляемыми требованиями путем проведения ремонтных работ.

По рабочему телефону заведующей детского сада глубокоуважаемой Елены Ивановны Виданской дозвониться не удалось. Её контактный телефон: 8 (47531) 33-0-34, e-mail dsad8@mail.ru

Владислав Федоров
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