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В Кирсановском районе водитель сбил ребенка
Вчера, 14:14
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В Кирсановском районе 10 апреля на 3 километре автодороги «Тамбов-Ртищево-Саратов» водитель «ВАЗ 2115» с прицепом допустил наезд на тринадцатилетнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик получил травмы и водителем автомобиля был доставлен в Кирсановскую центральную районную больницу.
По данным ГИБДД, за сутки 10 апреля в Тамбовской области оформлено 4 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом, из них в Тамбове и на прилегающих к городу трассах оформлено одно ДТП.
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