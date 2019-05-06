В Токаревском районе до смерти избили мужчину Комментариев: 0

В Токаревском районе погиб 23-летний житель города Рассказово. Подозреваемые в избиении мужчины задержаны. В совершении данного преступления подозревают троих жителей Токаревского района в возрасте 21-22 лет и 21-летнего жителя Липецкой области.



Как сообщает следственный комитет, вечером 6 мая 2019 года потерпевший со своим знакомым на его автомобиле приехали из Рассказово в рабочий поселок Токаревка к родственникам. В сквере, месте скопления местной молодежи, к потерпевшему и его знакомому подошла компания молодых людей и попросила «закурить». После получения отказа, между молодыми людьми возник словесный конфликт, перешедший в драку. Затем компания местных жителей отобрала у «приезжих» ключи от машины и стала требовать у них денежные средства, но так как с собой у них их не было, они все вместе поехали в Рассказовский район, при этом управлял автомобилем один из подозреваемых. По пути следования, они остановились, и в это время потерпевший попытался убежать, но подозреваемые догнали его и подвергли избиению. После того, как молодой человек перестал подавать признаки жизни, подозреваемые привезли его в ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ», где врачи сразу констатировали его смерть.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. Рассматривается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В Токаревском районе погиб 23-летний житель города Рассказово. Подозреваемые в избиении мужчины задержаны. В совершении данного преступления подозревают троих жителей Токаревского района в возрасте 21-22 лет и 21-летнего жителя Липецкой области.Как сообщает следственный комитет, вечером 6 мая 2019 года потерпевший со своим знакомым на его автомобиле приехали из Рассказово в рабочий поселок Токаревка к родственникам. В сквере, месте скопления местной молодежи, к потерпевшему и его знакомому подошла компания молодых людей и попросила «закурить». После получения отказа, между молодыми людьми возник словесный конфликт, перешедший в драку. Затем компания местных жителей отобрала у «приезжих» ключи от машины и стала требовать у них денежные средства, но так как с собой у них их не было, они все вместе поехали в Рассказовский район, при этом управлял автомобилем один из подозреваемых. По пути следования, они остановились, и в это время потерпевший попытался убежать, но подозреваемые догнали его и подвергли избиению. После того, как молодой человек перестал подавать признаки жизни, подозреваемые привезли его в ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ», где врачи сразу констатировали его смерть.В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. Рассматривается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.



