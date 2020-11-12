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Депутаты-«Родинцы» создали внепартийную группу
Вчера, 09:38
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Депутаты Тамбовской городской Думы избранные по одномантадным избирательным округам от партии «Родина» приняли решение создать внепартийную группу «Наш город».
В настоящее время некоторые приостановили свое членство в партии «Родина», но не вышли из нее, как например, председатель гордумы Елена Леонова. Группа будет работать на основе общности интересов для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, рассматриваемым Тамбовской городской Думой Тамбовской области.
В данную группу не вошли депутаты, которые избирались по партийным спискам, поскольку они обязаны входить в партийные фракции.
«Мы должны представлять интересы разных людей, которые, например, поддержали «Единую Россию», кто-то «Родину», ЛДПР и тд.», - заявила порталу «ПроТамбов» Елена Леонова.
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