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В Тамбове планируют сохранить ДК «Юбилейный»
Вчера во время встречи с инициативной группой граждан глава региона Максим Егоров пообещал сохранить дворец культуры «Юбилейный» против сноса, которого по новому проекту генплана, выступили горожане.
Дворец культуры бывшего завода «Полимермаш» был построен к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина. Здание располагает спортивным и двумя концертными залами. До последнего времени здесь проходили концерты и творческие встречи.
Кроме того, Максим Егоров заявил, что каждое решение о развитии города должно приниматься только в интересах горожан.
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