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В Тамбове отметили 155-летие Махатмы Ганди памятным вечером в Краеведческом музее

Сегодня, 10:50
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В Тамбове отметили 155-летие Махатмы Ганди памятным вечером в Краеведческом музее2 октября исполнилось 155 лет со дня рождения Махатмы Ганди, и в честь этой даты тамбовские любители восточной культуры организовали памятный вечер. Мероприятие под названием «Восточный экспресс: Тамбов − Бхарат. К 155-летию Махатмы Ганди» прошло 3 октября в зале Тамбовского областного Краеведческого музея. Организаторами выступили Центр сотрудничества со странами Азии «Белый Слон», ТГУ имени Г.Р. Державина и общественная организация «Культурная инициатива». Ведущим мероприятия был Дмитрий Кребс, руководитель центра «Белый Слон».

На вечере особое внимание было уделено юридической деятельности Махатмы Ганди. Ганди, получивший образование в Университетском колледже Лондона в 1891 году, начал свою карьеру адвокатом в Бомбее, а затем работал юрисконсультом в Южной Африке.

Также в программу мероприятия вошли блоки, посвящённые двум другим выдающимся деятелям, связанным с Индией: Николаю Рериху, 150-летие которого будет отмечаться 10 октября, и основателю российской школы индологии Ивану Павловичу Минаеву, который родился в Тамбове. О жизни этих личностей рассказали сотрудники Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» и историк краевед Тамара Попова.

Концертная программа с участием тамбовских артистов и студентов из Индии завершила вечер. Зрители услышали бхаджан — любимую песню Махатмы Ганди. Организаторы планируют сделать подобные мероприятия ежегодными, посвящая их духовной культуре Индии и выдающимся деятелям, связанным с этой страной.
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