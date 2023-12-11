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В картинной галерее состоялся вечер знакомства с культурой Индии «Намастэ Бхарат 2023» от Центра «Белый Слон»

Вчера, 13:36
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В картинной галерее состоялся вечер знакомства с культурой Индии «Намастэ Бхарат 2023» от Центра «Белый Слон»В Тамбовской областной картинной галерее состоялось мероприятие, посвященное культуре Индии под названием «Намастэ Бхарат 2023». Вечер был организован при содействии галереи Центром «Белый Слон» и при участии центра социальной адаптации и культурной коммуникации ТГУ им. Г.Р.Державина. Это событие привлекло большой интерес жителей города — свободных мест в зале не осталось.

Вечер начался с приветственной речи Президента русско-индийского общества дружбы «Диша» Рамешвара Сингха. После этого слово взял руководитель Центра «Белый Слон» Дмитрий Кребс, который напомнил о том, что исторически Индия является местом зарождения одной из самых древних цивилизаций, а также она считается колыбелью многих наук и до периода колонизации англичанами была самой процветающей страной в мире.

Многие артисты из Тамбова специально подготовили номера для участия в концертной программе этого вечера, сделав «Намастэ Бхарат 2023» своего рода премьерой.

Особый интерес зрителей вызвала театрализованная постановка эпизода из «Рамаяны», где персонажи из Древней Индии соревнуются за руку принцессы Ситы, и победу одерживает принц Рама. Этот сюжет вызвал живой отклик у гостей из Индии, присутствующих в зале.

Индийские студенты представили несколько танцев и исполнили песню на родном языке. Особое впечатление на зрителей произвел танец богини Дурги, которая разделяется на девять ипостасей и в конце побеждает демона Махишу.

Юные таланты, участвовавшие в конкурсе детского рисунка «Моя Индия», были награждены дипломами и призами от Центра «Белый Слон».

Фото: Тамбовская областная картинная галерея
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