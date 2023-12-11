В картинной галерее состоялся вечер знакомства с культурой Индии «Намастэ Бхарат 2023» от Центра «Белый Слон» Комментариев: 0



Вечер начался с приветственной речи Президента русско-индийского общества дружбы «Диша» Рамешвара Сингха. После этого слово взял руководитель Центра «Белый Слон» Дмитрий Кребс, который напомнил о том, что исторически Индия является местом зарождения одной из самых древних цивилизаций, а также она считается колыбелью многих наук и до периода колонизации англичанами была самой процветающей страной в мире.



Многие артисты из Тамбова специально подготовили номера для участия в концертной программе этого вечера, сделав «Намастэ Бхарат 2023» своего рода премьерой.



Особый интерес зрителей вызвала театрализованная постановка эпизода из «Рамаяны», где персонажи из Древней Индии соревнуются за руку принцессы Ситы, и победу одерживает принц Рама. Этот сюжет вызвал живой отклик у гостей из Индии, присутствующих в зале.



Индийские студенты представили несколько танцев и исполнили песню на родном языке. Особое впечатление на зрителей произвел танец богини Дурги, которая разделяется на девять ипостасей и в конце побеждает демона Махишу.



Юные таланты, участвовавшие в конкурсе детского рисунка «Моя Индия», были награждены дипломами и призами от Центра «Белый Слон».



Фото: Тамбовская областная картинная галерея В Тамбовской областной картинной галерее состоялось мероприятие, посвященное культуре Индии под названием «Намастэ Бхарат 2023». Вечер был организован при содействии галереи Центром «Белый Слон» и при участии центра социальной адаптации и культурной коммуникации ТГУ им. Г.Р.Державина. Это событие привлекло большой интерес жителей города — свободных мест в зале не осталось.Вечер начался с приветственной речи Президента русско-индийского общества дружбы «Диша» Рамешвара Сингха. После этого слово взял руководитель Центра «Белый Слон» Дмитрий Кребс, который напомнил о том, что исторически Индия является местом зарождения одной из самых древних цивилизаций, а также она считается колыбелью многих наук и до периода колонизации англичанами была самой процветающей страной в мире.Многие артисты из Тамбова специально подготовили номера для участия в концертной программе этого вечера, сделав «Намастэ Бхарат 2023» своего рода премьерой.Особый интерес зрителей вызвала театрализованная постановка эпизода из «Рамаяны», где персонажи из Древней Индии соревнуются за руку принцессы Ситы, и победу одерживает принц Рама. Этот сюжет вызвал живой отклик у гостей из Индии, присутствующих в зале.Индийские студенты представили несколько танцев и исполнили песню на родном языке. Особое впечатление на зрителей произвел танец богини Дурги, которая разделяется на девять ипостасей и в конце побеждает демона Махишу.Юные таланты, участвовавшие в конкурсе детского рисунка «Моя Индия», были награждены дипломами и призами от Центра «Белый Слон».Фото: Тамбовская областная картинная галерея



